Ziua Portilor Deschise la Castelul Banffy de la Bontida! Programul include vizite ghidate, activitati pentru copii si expozitii

Ziua Portilor Deschise la Castelul Banffy de la Bontida se organizeaza si in acest an! Evenimentul va avea loc in data de 28 aprilie 2024, duminica, intre orele 11 si 17.Programul include vizite ghidate in limbile romana si maghiara, activitati pentru copii, o expozitie itineranta cu titlul Lumea lui Miklos Banffy si Karoly Kos, tir cu arcul si calarit, catarat pe perete, precum si o expozitie permanenta si o prelegere pe tema sculpturilor baroce ale castelului."Expozitia itineranta Lumea ... citește toată știrea