Ziua Portilor Deschise la Teatrul National din Cluj. Spectacole speciale pentru copii si adulti. Programul complet

Teatrul National din Cluj ii invita, vineri, pe spectatori la Ziua Portilor Deschise, la care intrarea este libera.Actorii au pregatit un spectacol de teatru, ateliere de creatie, pictura pe fata, stand de carte si un atelier de teatru-lectura care omagiaza 2022 ca Anul Moliere si Anul Caragiale.Publicul va putea face vizite in culise ghidate de actorii teatrului clujean. Anul acesta, in premiera turul va fi pus la dispizitie in limbile engleza si ucraineana. Iar micutilor veniti din tara ... citeste toata stirea