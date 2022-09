Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA anunta ca, in perioada 16.09.2022 - ora 9:30, pana in 18.09 - ora 23:00, cu ocazia restrictiilor de circulatie cauzate de desfasurarea evenimentului "Zilele Recoltei", linia 30 (cart. Grigorescu - str. A. Vlaicu) va circula deviat.Circulatia va fi deviata in ambele sensuri, pe traseul Pod Garibaldi - Str. Uzinei Electrice - Str. ... citeste toata stirea