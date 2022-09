"Ziua Recoltei" la Viisoara

In acest sfarsit de saptamana au avut loc zilele comunei Viisoara, eveniment desfasurat pe parcursul a doua zile.Astfel sambata 10 septembrie a avut loc Ziua Recoltei unde producatorii locali si-au expus produsele in incinta Targului Expozitional.Fermierii au expus legume si fructe din productie proprie, miere de albine, taitei de casa, turta dulce, flori si prajituri in timp ce si in acest an Primaria Viisoara a avut si un stand propriu cu produse traditionale.Evenimentul a inceput cu o ... citeste toata stirea