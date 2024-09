Ziua Satului Romanesc, in parcul etnografic "Romulus Vuia" din Cluj-Napoca, peste cateva zile.Sarbatoarea are loc duminica 29 septembrie, de la ora 13, in parcul etnografic de langa padurea Hoia. Ziua Satului Romanesc este o sarbatoare anuala, instituita prin lege in 2020, are loc in ultima duminica a lunii septembrie si este dedicata satului romanesc, pastratorul valorilor traditionale si al identitatii culturale. Manifestarea va ... citește toată știrea