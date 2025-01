Ziua si parcarea neregulamentara in Cluj! Mesaj dur pentru sofer: Cumetre, sa mananci ..."

Ziua si parcarea neregulamentara in Cluj! Un sofer s-a trezit cu un mesaj dur, dupa ce si-a lasat masina in fata unei porti, fara sa lase un numar de contact pentru a putea fi gasit."Parcat in fata portii si fara sa lase numar... Cumetre, sa mananci c***t toata viata ta!", a scris persoana afectata pe o retea de ... citește toată știrea