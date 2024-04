Zona amenajata pentru copii, evenimente saptamanale, preparate deosebite si atmosfera efervescenta, la Iconic Garden in Iulius Parc Cluj

Iconic Garden, gradina urbana din Iulius Mall Cluj, redeschide sezonul experientelor efervescente, momentelor de relaxare si socializare pe terasa exterioara cu vedere spre oaza de natura din Iulius Parc. Descopera bunatatile culinare, atmosfera vibranta, zona dedicata copiilor, cu tobogane si leagane, si traieste experiente memorabile la Iconic Garden!Deschisa in fiecare zi, in intervalul orar 09.00 - 22.00, Iconic Garden reia seria celor mai epice seri, pline de momente de neuitat, in Iulius ... citește toată știrea