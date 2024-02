Zona de munte a Clujului, vizata de un Cod Galben de vant puternic! Avertizare meteo ANM

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare meteo cod galben de vreme rea pentru judetul Cluj.24 de judete din tara sunt duminica, pana la ora 22.00, sub avertizare Cod galben de vant.Vor fi viteze ale vantului in general de 55-65 km/h, iar la altitudini mari in zonele montane rafalele vor depasi 90-100 km/h.Meteorologii arata ca intensificari temporare ale vantului, cu viteze in general de 45-55 km/h, vor ... citește toată știrea