Zona de recreere inedita pentru pacientii de la Spitalul de Pediatrie din Cluj-Napoca. A fost amenajat in 2 luni la initiativa unei asociatii, cu fonduri private

"Curtea Povestilor" a fost inaugurata in cadrul Clinicii de Pediatrie III din Cluj-Napoca. Este vorba despre un parculet tematic amenjat in curtea clinicii dupa un concept al asociatiei Educalise, cu ajutorul voluntarilor si a unei finantari private venita din partea unei companii cu capital american. Curtea cu pricina nu mai fusese modernizata de 7 ani de zile. Sub sloganul, "Educatia de astazi schimba ziua de maine", fondatoarele asociatiei, Cristina Salagean si Madalina Hadea, au reusit sa ... citeste toata stirea