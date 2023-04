Mai multi locuitori din zona Borhanci a municipiului Cluj-Napoca se plang de faptul ca turme de mistreti le intra frecvent in curti, speriindu-i sau afectandu-le gospodariile."Vin in turma. Au fost zile cand am vazut 40-50 de mistreti venind spre casele din zona Borhanci. Stau, de obicei, in zona fostei livezi de pruni de la Palacsay si vin pana la casele din Borhanci. Dupa lasarea serii, pur si simplu nu mai iesim din casa de teama sa nu fim atacati de aceste animale", spune unul dintre ... citeste toata stirea