10 modalitati simple de a reduce consumul de carburant. Dupa cresterea galopanta a preturilor nu e de mirare ca unii fac economii

Preturile carburantilor au crescut enorm in ultimul trimestru. Fata de inceputul anului, motorina standard s-a scumpit cu 2,7 lei pe litru, iar benzina standard cu aproape 2 lei pe litru. O asemenea dinamica nu a mai fost inregistrata pana acum.Un plin de motorina de 50 de litri este cu 136 de lei mai scump decat la inceputul anului, in timp ce un plin de benzina costa cu 100 de lei mai mult fata de 1 ianuarie 2022.10 trucuri pentru a consuma mai putin combustibil in trafic:1. Folositi o ... citeste toata stirea