100 de proiecte industriale noi in Romania. Cate sunt la Cluj si care sunt cele mai importante santiere?

Aproape 100 de proiecte industriale in constructie au fost identificate in ultima luna la nivel national, conform datelor platformei Victa.ro, dezvoltata de consultantii de la IBC Focus care monitorizeaza santiere. Trei dintre proiectele mentionate in topul celor mai mari lucrari sunt in Cluj. Mai multe statistici despre industrie AICIMai precis, in ultima luna au fost identificate 94 de proiecte industriale in stadiul de constructie. In topul judetelor cu cele mai multe astfel de investitii ... citeste toata stirea