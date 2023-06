In luna aprilie 2023, in judetul Cluj s-au eliberat 122 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, cu 75 mai putine comparativ cu luna corespunzatoare a anului precedent si cu trei autorizatii mai putine fata de luna anterioara.Spre comparatie in aprilie 2022 au fost eliberate aproape doua sute de autorizatii de constructie in judet, mai exact 197; in aprilie 2021 numarul era cel mai ridicat din ultimii ani, la 218, iar in aprilie 2019 - 96.In ... citeste toata stirea