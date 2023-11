Guvernul urmeaza sa reaprobe indicatorii tehnico-economici pentru contractul prin care Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF) cumpara 16 locomotive electrice noi. Este un contract lansat in licitatie in octombrie 2022, finantat prin PNRR si cu o singura oferta depusa, cea a producatorului Alstom. Daca va fi declarata conforma, ARF poate semna contractul, termenul din calendarul PNRR fiind 31 decembrie 2023, arata .In Proiectul de Hotarare de Guvern pentru reaprobarea indicatorilor ... citeste toata stirea