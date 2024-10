2.500 imobile tranzactionate in Cluj in septembrie, cel mai mic din ultimii ani

Peste 2.500 de imobile vandute in Cluj in septembrie, in judetul din tara cu cea mai scumpa piata imobiliara din Romania, Cluj-Napoca, in scadere semnificativa fata de aceeasi luna a anului trecut.Astfel, conform datelor Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, in septembrie in Cluj au fost vandute 2.529 imobile, fata de peste 2.800 in septembrie anul trecut. Numarul e comparabil cu cel din urma cu doi ani, in septembrie 2022 in Cluj au fost tranzactionate 2.552 imobile. In ... citește toată știrea