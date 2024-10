2 ANI de Premiera la Cluj! Spalatorie auto UNICA in Romania: Protectie ceramica aplicata automat cu doar 74 de lei si masina arata ca in reviste! VIDEO

Spalatoria auto Oasis Expres- 2 ani de premiera in Romania: Spalare cu protectie ceramica aplicata automat. Reducere de 20% de Open Days!Spalatoria auto Oasis Expres din Cluj-Napoca sarbatoreste doi ani de servicii UNICE in Romania! In 2022, Oasis Express a adus la Cluj, in premiera pentru Romania, tehnologii de spalare automata fara perii si protectie ceramica aplicata automat. De atunci, continua sa inoveze si sa redefineasca standardele de calitate in domeniul spalatoriilor auto.Siguranta ... citește toată știrea