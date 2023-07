Cinci companii care administreaza hoteluri in Cluj-Napoca, Iasi si Timisoara au avut anul trecut afaceri cumulate de 157 milioane lei, cat un singur hotel din Bucuresti, ceea ce arata discrepanta dintre piata hoteliera din Capitala fata de cea din provincie, arata Ziarul Financiar.Hotelul Radisson Blu, deschis in vara anului trecut si controlat de familia Ciorcila, Grand Hotel Italia si Double Tree by Hilton, toate trei din Cluj-Napoca, alaturi de hotelul Unirea din Iasi si compania Bega ... citeste toata stirea