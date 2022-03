Peste 30 de companii cauta angajati la Cluj in aceasta saptamana, la Targul de Cariere in 23 si 24 martie. Ar fi vorba de mii de oportunitati de cariera, spun organizatorii - locuri de munca si internshipuri. Cluj-Napoca si-a pastrat pozitia in topul angajarilor si anul acesta si atinge noi recorduri in ultimul sezon, spun reprezentantii unei platforme de recrutare. La nivel national, peste 10.000 de oportunitati de cariera ... citeste toata stirea