30 de proiecte industriale si logistice la Cluj. Judetul e pe locul 4 in clasamentul national

In Cluj se lucreaza la aproximativ 30 de proiecte industriale si logistice, judetul fiind pe locul 4, la egalitate cu Brasovul, intr-un clasament al numarului de investitii, conform datelor monitorizare de consultantii de la IBC Focus.Aproximativ 650 de proiecte industriale si de depozitare, in valoare de peste 4 miliarde de lei, sunt in diverse stadii de pregatire sau lucrari, conform datelor IBC Focus, companie de cosnultanta care monitorizeaza santiere. Cele mai multe sunt in stadii ... citeste toata stirea