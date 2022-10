30% dintre romani se asteapta ca preturile la locuinte sa scada semnificativ pana in primavara anului 2023, conform unui studiu Storia.ro.Intrebati daca isi doresc sa achizitioneze o proprietate in urmatoarele 12 luni, 38% dintre respondenti au raspuns ca sunt siguri ca da, o treime ca oscileaza intre da si nu (33%), iar 12% ca inclina spre da. Doar 9% sunt siguri ca nu vor cumpara o locuinta in urmatorul an, iar alti 8% inclina spre nu.Bugetul alocat pentru viitoarea proprietate se situeaza ... citeste toata stirea