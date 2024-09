355.000 pasageri transportati pe aeroportul din Cluj in august, cei mai multi din tara dupa Bucuresti

Aproape 2,8 milioane pasageri au tranzitat aeroporturile romanesti pe parcursul lunii august - cu 14% mai multi decat in aceeasi perioada a anului 2019 si cu 8% mai multi decat in luna august a anului trecut. Aeroportul din Cluj a fost al doilea cel mai tranzitat in perioada mentionata, dupa cel din Capitala, arata datele Asociatiei Aeroporturilor din Romania.Din totalul pasagerilor inregistrati pe aeroporturile din Romania in ... citește toată știrea