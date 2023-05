Inca un record pentru salariile Clujului, care e de mai multi ani judetul din tara cu cele mai mari salarii dupa Bucuresti, in martie a crescut cu aproape 800 de lei fata de aceeasi luna a anului trecut.Conform Directiei Judetene de Statistica, in martie castigul salarial mediu brut in Cluj a fost de 8.951 lei, in crestere cu 527 lei fata de luna precedenta si mai mare cu 1,171 lei fata de luna martie a anului trecut. In ce priveste castigul salarial mediu net, acesta a fost in martie de 5. ... citeste toata stirea