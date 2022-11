5 motive pentru care compania ta are nevoie de o solutie de management al transporturilor (TMS)

Fie ca ai o companie de transporturi rutiere, fie ca ai o flota proprie de transport al marfurilor, un pas important spre digitalizare este implementarea unei solutii de management al transporturilor (TMS). In acest fel, nu doar ca optimizezi procesele de zi cu zi, ci iti si integrezi compania in randul organizatiilor paperless.Alfa Software, unul dintre furnizorii de sisteme informatice de business cu cea mai dinamica ascensiune pe piata, a creat solutia ASiS TMS, pentru a veni in ajutorul ... citeste toata stirea