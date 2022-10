5 sfaturi pentru intretinerea corecta a unui generator diesel

Un generator de curent diesel este format dintr-un motor diesel si un invertor care transforma energia mecanica in energie electrica in curent alternativ. Un generator diesel este in mod obisnuit alimentat cu combustibil. Cu toate acestea, unele sunt, de asemenea, alimentate cu energie fosila sau alte produse petroliere.Puternice, fiabile si de lunga durata, generatoarele diesel ofera energie de urgenta de rezerva pentru intreprinderi si locuinte. Chiar si asa, este necesara o ingrijire ... citeste toata stirea