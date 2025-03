67 autorizatii de constructie in Cluj in ianuarie, al 3-lea cel mai mic numar din ultimii 10 ani, in mediul urban sunt de 4 ori mai multe decat in ianuarie 2024

In luna ianuarie 2025, in judetul Cluj s-au eliberat 67 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, cu doua mai multe comparativ cu luna corespunzatoare a anului 2024, arata datele statistice publicate azi.Iese in evidenta faptul ca, fata de luna ianuarie 2024, in mediul urban s-au eliberat de 4,2 ori mai multe autorizatii pentru cladiri rezidentiale, iar in mediul rural s-au emis cu 28,8% mai putine autorizatii. De asemenea numarul e al treilea cel mai mic din ultimii ... citește toată știrea