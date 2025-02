88 de gradinite sau 16 parcuri se puteau construi din excedentul bugetar al Primariei Cluj-Napoca: "E incapabila sa investeasca suficient"

Primaria Cluj-Napoca are in fiecare an unul dintre cele mai mari bugete din Romania, fiind in mod constant depasit doar de municipiul Bucuresti, dar cu toate acestea, administratia locala nu reuseste niciodata sa investeasca toti banii pe care ii incaseaza. Asa a fost situatia si pentru 2024, dupa cum trage atentia consilierul local al orasului Paul Helmer, membru USR.Intr-o postare online, acesta a explicat ca alesii locali vor trebui sa aprobe transferul banilor necheltuiti anul trecut in ... citește toată știrea