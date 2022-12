A demarat programul Rabla pentru Electrocasnice

O noua editie a Programul Rabla pentru Electrocasnice a demarat azi, de la ora 10. Persoana fizica care a selectat un voucher in prima editie si ulterior nu l-a utilizat, nu mai poate selecta un voucher pentru aceeasi categorie pe parcursul aceluiasi an calendaristicPotrivit Adminstratiei Fondului de Mediu, care gestioneaza programul, se acorda vouchere de: 400 de lei pentru masini de spalat rufe, inclusiv cu uscator, avand cel putin noua clasa energetica C; 400 de lei pentru masini de spalat ... citeste toata stirea