A fost desemnat castigatorul contractului de electrificare a caii ferate dintre Cluj-Napoca si Oradea, contract de 1,6 miliarde de lei doar pentru primul lot.Astfel, primul lot din contract, intre Cluj-Napoca si Aghiresu, ar urma sa fie electrificat de asocierea Railworks, in suma de 1,6 miliarde de lei plus TVA. Mai exact, oferta financiara depusa de Asocierea Railworks are o valoare de 1.611.475.802,43 lei, fara TVA, a fost desemnata castigatoare,contractul de achizitie publica urmand a fi ... citeste toata stirea