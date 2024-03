A fost desemnat castigatorul contractului pentru constructia celor doua viaducte de pe sectiunea Nadaselu -Mihaiesti din Cluj a Autostrazii Transilvania, costa peste un miliard

A fost desemnat castigatorul contractului pentru constructia celor doua viaducte de pe sectiunea Nadaselu -Mihaiesti din Cluj a Autostrazii Transilvania.Anuntul vine azi de la directorul CNAIR, Cristian Pistol, e vorba de contractul pentru devierea traseului intre km 10+009- km 12+000 si km 21+406- km 24+890. Acesta a fost atribuit asocierii Ozaltin Insaat Ticaret Ve Sanayi AS - Ilgaz Insaat Ticaret AS si Visio Construction Works SRL.Contractul e unul gigantic, are o valoare de de aproape ... citește toată știrea