A fost fixat termenul la care instanta judeca cererea de intrare in faliment a fabricii Clujana

A fost fixat termenul la care instanta judeca cererea de intrare in faliment a fabricii de incaltaminte Clujana.Tribunalul Specializat Cluj a fixat primul termen in procesul in care fabricii Clujana i se cere falimentul de catre un creditor, Ninho SRL, pentru 13 decembrie. E posibil insa ca procesul sa ramana fara obiect, caci cu doar cateva zile inainte, in 7 decembrie, e programata o adunare generala extraordinara a actionarilor in care pe masa e deschiderea procedurii de faliment, de data ... citeste toata stirea