A fost publicat anuntul de participare pentru unul dintre tronsoanele importante ale Autostrazii Transilvania, in suma de un miliard de lei plus TVA.E vorba de tronsonul care cuprinde subsectiunea 3C1 intre Suplacu de Barcau si Chiribis, in lungime de 26,35 kilometri. Anuntul de participare aferent contractului de achizitie publica pentru proiectarea si executia tronsonului a fost publicat ieri de catre Compania Nationala de Autostrazi in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Data limita ... citeste toata stirea