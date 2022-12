A fost semnat contractul pentru proiectarea si construirea noului stadion de la Targoviste, in ridica un consortiu din Cluj, pe zeci de milioane de euro.Contractul a fost semnat in aceasta dimineata la sediul Companiei Nationale de Investitii, in prezenta ministrului Dezvoltarii, Cseke Attila, Consiliul Judetean Dambovita fiind beneficiar al acestei investitii. Antreprenorul care a castigat licitatia publica e un consortiu, format din ACI Cluj SA, biroul de proiectare Dico & Esiganas si Imrat ... citeste toata stirea