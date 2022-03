A fost semnat contractul pentru studiul de fezabilitate si proiectul tehnic ce urmaresc modernizarea liniei de cale ferata Apahida - Ilva Mica, in lungime de 119 kilometri, lucrarile costa peste sase milioane de euro plus TVA, la sfarsit trenurile ar putea circula cu 160 km/h.Anuntul vine azi de la CFR Infrastructura, care a aratat ca a semnat contractul cu asocierea Egis Romania SA - Egis Rail - Italrom Inginerie Internationala SRL. Contractul are o valoare de 29.677.400 lei fara TVA iar ... citeste toata stirea