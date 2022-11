A fost semnat primul contract de electrificare si modernizare a caii ferate pentru lotul 3 din calea ferata Cluj-Napoca - Oradea, de o jumatate de miliard de euro

A fost semnat primul contract de electrificare si modernizare a caii ferate pentru lotul 3 din calea ferata Cluj-Napoca - Oradea, cel dintre Poieni si Alesd, in valoare de 2,1 miliarde de lei, adica o jumatate de miliard de euro.Contractul a fost semnat azi, anunta Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA, are o valoare de 2,11 miliarde de lei plus TVA pentru electrificarea si modernizarea unuia dintre cele patru tronsoane ale caii ferate dintre Cluj-Napoca si Oradea, de 166,2 kilometri. Banii ... citeste toata stirea