A inceput proiectarea Spitalului Regional de Urgenta. Guvernantii promit finalizarea proiectului tehnic de executie intr-un an

Ministerul Sanatatii anunta proiectarea Spitalului Regional de Urgenta Cluj, dupa ani de tergiversare. Conform contractului, intr-un an de zile se prevede finalizarea Proiectului tehnic de executie.Castigatorul licitatiei este Asocierea 3TI Progetti Italia - Ingineria Integrata S.p.A, Aduro Impex SRL, ATI Project SRL - asociere italo-romana.Consortiul are obligatia, conform contractului, sa finalizeze Proiectul tehnic de executie(PT) in 12 luni. De asemenea, contractul mai prevede 60 de luni ... citeste toata stirea