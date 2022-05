A innebunit clujeanul? Apartament de 67 de metri patrati (un dormitor) la pret de penthouse cu vedere la ocean - FOTO

Un apartament cu vedere la lacul din Gheorgheni se vinde cu 330.000 de euro (4900 de euro metrul patrat), adica de 3 ori pretul platit la cumparare.Apartamentul este descris a fost "spectaculos si probabil cel mai frumos din zona!", dar are numai 67 de mp."Apartamentul este localizat in cartierul Gheorgheni, la doar cateva minute de Iulius Mall, in ansamblul Viva City.Este situat la etajul 7 intr-un imobil cu 11 etaje, oferind o panorama exceptionala asupra orasului.Detine o suprafata utila ... citeste toata stirea