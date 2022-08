Accesibilitatea locuintelor in tarile europene. Cate salarii trebuie sa economiseasca un roman pentru achizitia unui apartament

Un roman care castiga salariul mediu pe economie trebuie sa economiseasca un echivalent intre sase si opt salarii anuale brute pentru achizitia unei locuinte, potrivit studiului publicat recent de Deloitte Property Index 2022, realizat in 23 de tari din Europa.Accesibilitatea unei locuinte se calculeaza ca numar de salarii medii brute anuale necesare pentru achizitionarea unei noi locuinte, cu o suprafata medie de 70 de metri patrati in fiecare tara ce a intrat in studiu.Astfel, potrivit ... citeste toata stirea