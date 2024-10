Accident fatal in Cluj: O femeie a murit dupa ce a fost lovita in timp ce mergea pe marginea strazii. Medicii au intervenit, dar in zadar!

O tragedie a avut loc pe strada Fildului - DN 1G, in localitatea Huedin, judetul Cluj, unde o femeie in varsta de 60 de ani a fost lovita de un autoturism in timp ce circula pe marginea carosabilului.In urma impactului, victima a suferit rani severe, iar echipajele de interventie au desfasurat manevre de resuscitare. Contactat de Stiri de Cluj, purtatorul de cuvant al ISU Cluj, Andrei Biris, a confirmat ca, din pacate, pietonul a decedat."A fost solicitat un echipaj SMURD, trimis in ... citește toată știrea