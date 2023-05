Globant, un furnizor de servicii de IT originar din Argentina, care a ajuns la 27.000 de angajati la nivel global, dintre care cateva sute si in Cluj Napoca in Romania, a achizitionat la nivel global grupul francez Pentalog care are operatiuni in sase orase din Romania."Globant (NYSE: GLOB), o companie de servicii tehnologice nascuta digital, a anuntat astazi ca a semnat un acord definitiv de achizitionare a Pentalog, o companie renumita de transformare digitala, care creeaza solutii si ... citeste toata stirea