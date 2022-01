Actionar Colina Farms, cu planuri de extindere: "La 10.000 mp de sere depindem de supermarketuri. Asta inseamna un risc care ne poate aduce falimentul"

Proprietarii Colina Farms din Cluj analizeaza planul de a-si dubla suprafata cultivata, scrie ZF.ro. Daca va merita.Aceasta in contextul in care Uniunea Europeana isi doreste ca fermele familiale sa produca pentru comunitatile din care fac parte ori la maximum 50 km de casa, astfel incat businessurile sa fie sustenabile. Deocamdata, in magazinele din Romania se gasesc produse care vin de la mii de kilometri distanta, inclusiv din... Senegal, noteaza ZF.ro."Nu noi, romanii, aducem rosiile in ... citeste toata stirea