Actiunile Bancii Transilvania, la maxim istoric, se tranzactioneaza la de 7,3 ori profitul net raportat in ultimele 12 luni. Cele ale BRD la 8,9 ori. "Ambele banci au reusit sa demonstreze rezilienta in T1"

Pe baza rezultatelor financiare din ultimele 12 luni, care le includ pe cele din primul trimestru al anului 2024, actiunile Bancii Transilvania (TLV) se tranzactioneaza la o evaluare de 7,3 ori profitul net in timp ce in cazul BRD Soc Gen (BRD) raportul dintre capitalizare si rezultatul net (Price Earning Ratio - PER) este de 8,9 ori, arata calculele realizate de ZF. Banca Transilvania are o capitalizare de 23,9 mld. lei iar BRD de 14,6 mld. lei.Actiunile TLV s-au apreciat cu 25% de la ... citește toată știrea