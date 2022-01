Actiunile Carbochim Cluj-Napoca, plus 47% in doar o saptamana dar pe tranzactii mici. Iulian Dascalu aproba vanzarea terenurilor pentru 42 mil. euro si relocarea fabricii

Omul de afaceri Iulian Dascalu, care prin intermediul Carbo Europe SRL controleaza 76% din producatorul de abrasive Carbochim Cluj-Napoca (CBC), a aprobat in adunarea generala a actionarilor vanzarea unor imobile de 120.500 de metri patrati, compuse din parcele de teren si constructii, pentru suma minima de 42 de milioane de euro. Imobilele sunt situate in Cluj-Napoca, Piata 1 Mai, nr. 3. Ce se va construi in acest loc va depinde de viitorii cumparatori.Potrivit deciziei actionarilor, ... citeste toata stirea