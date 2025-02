Adio, antreprenori la Cluj: Scadere socanta a firmelor inmatriculate! Se apropie mult-anuntata criza pe piata din Cluj?

Scadere semnificativa a inmatricularilor de firme in Cluj: Minus 21,15% fata de anul precedentJudetul Cluj a inregistrat una dintre cele mai mari scaderi la nivel national in ceea ce priveste numarul firmelor nou-inmatriculate in 2024, arata datele Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC). Astfel, doar 6.220 de firme au fost infiintate anul trecut in judet, cu 21,15% mai putine decat in 2023.Aceasta scadere este mai accentuata decat media nationala, care indica un declin de 14,63% ... citește toată știrea