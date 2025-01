Adio, BT24 si NeoBT pentru clientii Bancii Transilvania! Vor fi inlocuite cu alte doua aplicatii. Cand incepe si se termina transferul

Aplicatiile BT Pay si BT Go inlocuiesc treptat BT24 si NeoBT: Migrarea se va incheia in octombrie 2025Banca Transilvania anunta un pas important in digitalizarea serviciilor sale pentru clienti. Aplicatiile BT Pay si BT Go vor inlocui treptat platformele BT24 si NeoBT, devenind, astfel, singurele aplicatii prin care persoanele fizice si firmele vor putea accesa serviciile bancare. Migrarea se va desfasura in etape, incepand cu aceasta luna si urmand sa se finalizeze in octombrie 2025.Conform ... citește toată știrea