Adio, buletin! De acum te identifici si cu telefonul, daca esti client la Banca Transilvania! BT revolutioneaza domeniul bancar din Romania

Banca Transilvania introduce, in premiera pentru Romania, identificarea cu BT Pay, de pe telefonul mobil. Poti in continuare sa te identifici cu pasaportul sau buletinul, dar daca nu le ai la tine, telefonul te salveazaBanca Transilvania aduce o schimbare majora in modul in care clientii isi acceseaza serviciile bancare. Incepand de astazi, clientii se pot autentifica in sucursalele si agentiile bancii direct cu aplicatia BT Pay, o functionalitate unica pe piata din Romania. Aceasta inovatie ... citește toată știrea