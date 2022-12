Adio, Clujana! Ultimul cui in cosciugul ultimei fabrici detinute de Stat in Cluj, actionarii au votat intrarea in faliment

Fabrica de incaltaminte Clujana intra in faliment, decizia au luat-o actionarii in urma cu doua zile.Actionarii Clujana au decis aprobarea deschiderii procedurii falimentului pentru fabrica de incaltaminte, in adunarea generala extraordinara din urma cu doua zile. E aproape o formalitate, caci decizia a luat-o Consiliul Judetean in plen, care e si actionar majoritar, cu 93% din participatii.La AGEA a fost prezent un singur actionar, reprezentantul CJ Cluj, Angela Marchis.Amintim, ultima ... citeste toata stirea