Aeroportul Cluj egaleaza recordul de anul trecut si atinge 3.000.000 de pasageri si in 2024. Pasagerul norocos va veni la Cluj de la Zurich

Aeroportul Cluj-Napoca egaleaza recordul de anul trecut si atinge 3.000.000 de pasageri si in acest an. Pasagerul norocos va veni la Cluj de la ZurichAeroportul International "Avram Iancu" Cluj marcheaza un moment deosebit in istoria sa, sarbatorind pentru a doua oara pragul de 3.000.000 de pasageri intr-un an calendaristic. Performanta a mai fost atinsa de aeroportul Cluj anul trecut, cand a fost pentru prima oara cand au zburat 3.000.000 de pasageri intr-un an. Anul acesta, recordul a fost ... citește toată știrea