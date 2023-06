Aeroportul International Brasov-Ghimbav, singurul aeroport international construit in Romania de la zero in ultimii 50 de ani, a fost deschis oficial pentru zboruri pe 15 iunie, cu o cursa simbolica operata de o aeronava Tarom pilotata de Catalin Prunariu, fiul cosmonautului Dumitru Prunariu.Constructia aeroportului a demarat in martie 2020 si a costat aproximativ 140 milioane de euro, din care 115 mil. euro au provenit din fonduri locale si 25 mil. euro de la stat. "Am auzit de nenumarate ... citeste toata stirea