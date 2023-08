Aeroportul din Cluj a fost cel mai aglomerat din provincie in primul semestru din an, arata datele Asociatiei Aeroporturilor, cu aproape 1,5 milioane de pasageri prelucrati, doar trei aeroporturi din Romania au depasit pragul de un milion de pasageri in acest interval.Aeroporturile din Romania au inregistrat, in primul semestru al acestui an, un total de 11.308.892 pasageri, cu 26% mai multi fata de aceeasi perioada a anului trecut, arata datele Asociatiei Aeroporturilor din Romania. Cifrele ... citeste toata stirea