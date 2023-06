Aeroportul din Cluj a fost cel mai aglomerat din tara dupa cel din Capitala in primul trimestru din an, arata datele statistice.Astfel, conform unui raport al Institutului National de Statistica, in primul trimestru din 2023 cele mai mari ponderi in ceea ce priveste transportul de pasageri s-au inregistrat pe aeroporturile "Henri Coanda" din Bucuresti, "Avram Iancu" din Cluj-Napoca si Aeroportul International Iasi.Astfel, de pe aeroportul din Cluj au fost ... citeste toata stirea